60 minutes pour convaincre.

Chaque semaine, nous présentons deux start-up belges ayant pris part à une session du “One Hour Challenge” organisée à la rédaction de “La Libre”. Avec un portrait de chaque start-up, ainsi que le feedback d'un coach professionnel (Ben Piquard, directeur de LeanSquare, ou Roald Sieberath, "venture partner" chez LeanSquare) et d’un expert de BNP Paribas Fortis (Alexandre Tielemans, conseiller Innovation Hubs - Commercial Banking).

PORTRAIT de Street A(r)t Home



Après avoir pris possession des murs de grandes villes (avec des résultats souvent percutants sur le plan graphique), le “street art”, ou art urbain, a fini par franchir les portes des musées et des galeries d’art. On pense notamment aux fresques de Banksy, véritable star du genre. Mais pourquoi ne pas faire aussi entrer ces œuvres chez vous? Pourquoi ne pas transformer vos murs en œuvres uniques et personnalisées? C’est la proposition faite par Street A(r)t Home, projet développé par Pierre Collignon et Yannik Fire, tous deux actifs au sein de l’agence de communication liégeoise Flexvision.be.

“Le projet est né à la suite de notre participation à l’action “Spray Against Cancer” organisée au profit du Télévie, raconte M.Collignon, développeur IT. On nous avait demandé de gérer une plateforme de vente aux enchères d’œuvres d’artistes”. En mai dernier, une première version de la plateforme Street A(r)t Home est mise en ligne. Le mode de fonctionnement de cette “market place” est le suivant: le propriétaire d’un bien immobilier (particulier, restaurateur, association, etc.) adresse une demande pour la réalisation d’une fresque murale (intérieure ou extérieure). En retour, Street A(r)t Home offre un triple service (gratuit actuellement): l’accès à une grosse quarantaine de “street artistes” de qualité et expérimentés (avec exemples à l’appui), un suivi et des conseils tout au long de la réalisation de la fresque et, prochainement, une assurance (au cas où la peinture murale ne correspondrait pas au briefing donné...).

Le prix de l’opération? Il varie en fonction de la taille du mur, de la complexité de l’œuvre et de la notoriété de l’artiste choisi par le client. Mais rien a priori d’xcessif. La start-up, elle, se finance en prenant une commission de 20% sur la facture de l’artiste. Aujourd’hui, la plateforme est techniquement opérationnelle. Il manque le plus important: des clients.

AVIS DU COACH

En général:

Ce projet vient avec une proposition de valeur assez détonante. A faire décorer son intérieur par un street artiste, on s’assure d’être dans l’air du temps, et une belle originalité visuelle. Cela c’est si tout se passe bien. Mais le particulier moyen, au moment de faire décorer son salon à la bombe (sic !) va développer quelques craintes. C’est précisément pour répondre y répondre, et faciliter la rencontre entre créateurs et clients, que Street Art Home a développé une approche qui suit de près le travail des artistes, donne des consignes de couleurs, de sujets, etc. On arriverait donc ainsi au meilleur des deux mondes : la créativité débridée du taggeur, et les quelques contraintes qui rendent le travail digérable par son client. Street Art Home a déjà quelques réalisations à son actif, entre le particulier et la PME.





Evaluation:

Idée :☺☺☺

Business modèle :☺☺

Traction client :☺

Feedback:



Finançable :☺

Le projet est diablement original, ce qui le rend très sympathique. Toutefois, on se prend à craindre que le public soit difficile (ou lent) à s’adapter à celle proposition de valeur décoiffante. On voudrait se souvenir de cet adage de la sagesse start-up : une plate-forme ne devient utile que lorsqu’on a démontré l’intérêt “unitaire” de l’expérience proposée. Ici la traction semble encore fort faible, ce qui tendrait à montrer que l’on n’a pas encore trouvé le product / market fit idéal. On inviterait à explorer davantage du côté B2B où nombre de nouveaux espaces créatifs (coworkings, etc.) seraient enclins à se redécorer dans cette tendance.

En général:

Projet ambitieux mené par une personne passionnée surfant sur la vague du street art, art devenant de plus en plus connu du grand public. L’idée de mettre en relation des « street artistes » et clients est intéressante et a du potentiel. En effet le street art est encore assez méconnu du grand public et dispose pourtant de nombreux avantages et d’un style artistique unique.

Une des forces du projet est également que la finalité de leurs services n’est pas seulement la finalisation d’une œuvre street art mais également l’organisation d’ateliers interactifs en école par exemple permettant l’expansion de cet art d’une manière ludique et éducative.

Le projet compte déjà actuellement quelques clients ce qui est bien et cette base devrait augmenter après les nouvelles vagues de publicité sur réseaux sociaux.

Le défi pour Street Art Home à présent sera de trouver une manière de capturer efficacement la valeur offerte par la mise en relation entre artistes et particuliers et de trouver un moyen de gérer le côté personnalisation de l’œuvre tout en limitant la charge opérationnelle que cela peut représenter. Une certaine standardisation de l’offre pourrait être une solution.

Au niveau du financement, le projet est encore trop jeune pour accéder au crédit bancaire. Il faudra pour le moment se tourner vers les sources de financement alternatives, continuer sur cette lancée et attirer de nouveaux clients afin d’encore plus développer l’activité.

Le street art a de beaux jours devant lui grâce à des initiatives comme Street Art Home!





Evaluation:

Idée :☺☺☺

Business modèle : ☺☺

Traction client :☺☺

Finançable :☺