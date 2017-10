60 minutes pour convaincre.

Chaque semaine, nous présentons deux start-up belges ayant pris part à une session du “One Hour Challenge” organisée à la rédaction de “La Libre”. Avec un portrait de chaque start-up, ainsi que le feedback d'un coach professionnel (Ben Piquard, directeur de LeanSquare, ou Roald Sieberath, "venture partner" chez LeanSquare) et d’un expert de BNP Paribas Fortis (Benjamin Vasseur, conseiller Innovation Hubs - Banque des Entrepreneurs).

PORTRAIT de T-Report



La gestion de chantiers de construction peut vite se transformer en casse-tête. Les intervenants y sont multiples; les tâches également (planning, pointage, gestion de projets,…). Les entreprises peuvent recourir à des logiciels de type ERP (Enterprise Ressource Planning), mais ils ne sont pas toujours accessibles financièrement à des entreprises de petite taille. Ils peuvent aussi s’avérer complexes ou ne pas s’intégrer dans les systèmes informatiques de TPE ou PME. C’est pour répondre à ces difficultés que la société wallonne Management Tools Company (MTC) a développé différents logiciels, applications web et mobiles pour faciliter la vie des (petites) entreprises du secteur de la construction. “Notre première motivation est la simplification administrative”, dit Christophe Delizée, administrateur-gérant de MTC.

Parmi les outils développés, on trouve T-Report. “Il s’agit d’un logiciel qui s’adresse à toute personne qui doit encoder des prestations sur une feuille de papier”, résume l’entrepreneur. Parmi ces personnes, on trouve les ouvriers de la construction. Grâce à une application mobile de pointage et à un “web service”, l’entreprise peut se passer d’encodages fastidieux et gagner ainsi en efficacité. “Nous prenons en charge la totalité du développement informatique pour intégrer T-Report aux outils existants. Nous fonctionnons par ailleurs en mode déconnecté par synchronisation volontaire, ce qui permet à l’entreprise de ne pas être dépendante du réseau”, détaille Christophe Delizée.

Actuellement, la solution est déjà utilisée par 8 entreprises de la construction et 350 ouvriers de chantier. Mais le potentiel de T-Report dépasse le seul secteur de la construction, ce que M.Delizée et son associé entendent démontrer en communiquant davantage sur leur solution.

AVIS DU COACH

En général:

Christophe Delizée part d’une série de constats imparables : dans beaucoup de PME, les outils informatiques – et surtout leur usage – laissent à désirer. Même avec une informatique en place, on procède souvent au ré-encodage de la même information… jusqu’à une dizaine de fois ! C’est donc armé d’un robuste bon sens qu’il accompagne jusqu’au bout des transformations d’entreprises par les outils informatiques. Gain de temps et rigueur d’encodage assurés.





Evaluation:

Idée :☺☺☺

Business modèle :☺☺

Traction client :☺☺

Feedback:



En général:

Finançable :☺☺On a l’impression d’avoir affaire à un “compagnon bâtisseur” de l’informatique : un goût du travail bien fait, de la solution qui fonctionne de bout en bout. Tout l’inverse du jeu “à se renvoyer la balle” qui a donné mauvaise réputation à une partie du secteur IT. Avec T-Report, on s’embarque dans une autre aventure, celle d’un produit. Avec, sans doute, d’autres contraintes : adoption, formation, évolutions, ... On lui souhaite de pouvoir rapidement atteindre une maturité, en étant rentable avec quelques (grosses) PME clientes.Si je n’ai pas de réelle connaissance et expérience du secteur de la construction, je peux assez aisément imaginer la problématique de gestion des pointages et des plannings pour les ouvriers d’une société amenée à gérer plusieurs chantiers de front. T-Report semble apporter une solution pertinente, qui plus est à travers une plate-forme modulable en fonction des besoins. Le porteur du projet nous a fait la démonstration que la solution T-Report n’était pas une “usine à gaz” en termes de modules et de fonctionnalités. Par ailleurs, T-Report est une solution qui peut s’adapter à d’autres prestataires de services que ceux de la construction, même s’il n’est pas forcément opportun de se disperser dans trop de secteurs.





Evaluation:

Idée :☺☺☺

Business modèle : ☺☺

Traction client :☺☺

Finançable :☺









