C’est parti. Et bien parti ! Depuis le 19 janvier à l’aube, l’hebdomadaire "Paris Match Belgique" dispose de son propre site Internet. Piloté par Joris Vandendooren, journaliste ayant travaillé précédemment au développement numérique de "Moustique" et "Flair", l’équipe de parismatch.be a réussi, d’emblée, à combiner l’ADN caractéristique de "Paris Match", la belgitude de la marque et le recours aux outils offerts par le numérique.

"L’ADN de Paris Match est à la fois très clair et très fort, explique Joris Vandendooren. Ce sont à la fois les grands enjeux d’actualité, belges et internationaux, mais aussi des contenus plus légers qui concernent la musique, le cinéma, la télévision, la mode, la gastronomie,… Il y a clairement une place à prendre car aucun média belge ne fait de véritable écriture magazine sur le Web".

"C’est le bon moment"

Ce site Paris Match "made in Belgium", le groupe IPM - qui édite également "La Libre Belgique" et la "DH" - y songeait depuis un certain temps. "C ompte tenu de la renommée qui est aujourd’hui la nôtre, c’est le bon moment de nous lancer sur Internet", explique Marc Deriez, rédacteur en chef du magazine depuis dix ans, qui s’est efforcé de rapprocher "Match" des Belges. Cela s’est traduit par le lancement d’opérations telles que "I like Belgium" ou "Les meilleurs de l’année" et, surtout, par la publication de reportages et d’enquêtes de proximité (à titre d’exemple, c’est "Paris Match Belgique" qui a révélé la participation de Bart De Wever à une réunion de sécurité organisée par le ministre Jan Jambon au lendemain des attentats du 22 mars 2016).

L’une des ambitions de parismatch.be est de rajeunir le lectorat de la marque. "Rajeunir, mais sans faire du jeunisme !, insiste Joris Vandendooren. Le numérique nous offre toute une palette d’outils (vidéos, "motion design",…) et de plateformes (Facebook, Instagram,…) qui vont nous permettre de donner un coup de frais aux sujets de "Match" tout en incarnant l’ADN de la marque, mais aussi de tester toute une série de nouvelles choses et, par là, d’entrer en contact avec un nouveau public".

Le site belge de "Paris Match" fera la part belle aux photos et vidéos. Le contenu des articles, lui, se voudra à la fois ciblé et anglé. "Nous voulons traiter toute l’actualité, en y apportant une plus-value, tant sur la forme que le fond, et en adoptant un ton bienveillant", souligne M.Vandendooren. Et de conclure que, "fidèle à sa réputation", parismatch.be apportera toute son originalité dans le traitement de l’info belge et internationale, des grands reportages, des coulisses des "grands" de ce monde, de l’info décalée, des découvertes, des moments de plaisir… Sans oublier, pour les amateurs de télévision, les grilles de programmes claires et bien documentées.