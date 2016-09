Peut-on "surveiller" Internet ?

Digital

Depuis plusieurs mois, le constat résonne comme une évidence : "Il faut renforcer la lutte contre les cyber-djihadistes." Les recruteurs, prédicateurs et autres combattants issus de groupes extrémistes divers, qui déversent leur propagande sur les réseaux sociaux et les forums de discussion, où ils jouissent d’une visibilité permanente et internationale.

Fin août, les parlementaires britanniques ont une nouvelle fois attiré l’attention sur cette nouvelle "ligne de front" et accusé les géants du web comme Google, Facebook ou Twitter de ne pas déployer suffisamment de moyens pour empêcher les cyber-djihadistes d’utiliser leurs services. Une accusation balayée par Twitter qui affirmait quelques semaines plus tôt avoir supprimé plus de 360 000 comptes en un an et demi, tout en reconnaissant que son champ d’action était limité et qu’il n’existait malheureusement pas "d’algorithme magique" pour identifier les contenus terroristes. De quoi se poser une question essentielle : est-il techniquement possible de mieux "surveiller" Internet ?

On peut fermer un site web

Pour le cryptographe et professeur émérite de l’UCL Jean-Jacques Quisquater, "il faut distinguer deux types de communication djihadiste : la propagande et les contacts entre terroristes (lire ci-contre)". L’essence même de la propagande est de toucher une large audience, celle-ci se fait donc essentiellement via des canaux ouverts et accessibles à tous : les réseaux sociaux et les sites Internet.