Depuis votre départ surprise et inexpliqué de la direction du groupe EVS, en septembre 2011, on vous avait un peu perdu de vue. Avant d'évoquer votre nouvelle activité au sein de The Faktory, pouvez-vous expliquer la raison pour laquelle vous avez quitté cette "success story" wallonne?

A l'époque, j'essayais de préparer mon départ en structurant l'entreprise, qui employait tout de même 500 personnes, pour l'amener d'un modèle encore assez familial vers un modèle doté d'une équipe de management plus large, construite autour de moi en tant que CEO. Comme je n'avais pas trouvé de véritable successeur en interne, mon idée était de trouver en externe un COO (directeur opérationnel, NdlR) qui allait faire grandir l'équipe et, progressivement, introduire des méthodologies plus adaptées à un groupe industriel. J'ai eu un différend avec mon directeur financier, avec qui je m'entendais pourtant très bien, sur cette manière d'agir. Le conseil d’administration ne m'a pas suivi. Il se fait aussi qu'au même moment, mon épouse est tombée gravement malade (heureusement guérie aujourd'hui, NdlR). J'ai donc préféré me retirer.

Avec un projet concret en tête?

Pendant un an, je me suis occupé de mon épouse. Mais j'avais effectivement plusieurs projets en tête. Au sein d'EVS, il était difficile de faire naître ces projets. Il y avait de la frustration. La rupture, de ce point de vue, m'a libéré. J'avais en fait le besoin de collaborer avec des gens ayant la capacité de travailler vite.

Vous avez installé The Faktory dans le bâtiment historique d'EVS, sur les hauteurs de Liège. C'est une forme de pied de nez à votre rupture avec EVS?

Un petit clin d'oeil, je dirais. C'est un bâtiment qui me tient à coeur. Y revoir aujourd'hui de jeunes ingénieurs, qui travaillent souvent tard le soir, me rappelle les débuts d'EVS. (rires)

Venons-en à votre nouveau bébé, The Faktory, que vous avez lancé à l'automne 2013. C'est à la fois un incubateur, un accélérateur et un fonds d'investissement privé pour les start-up. C'est une structure tout à fait inédite en Wallonie, non?

