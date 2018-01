Jeudi 11 janvier. Cela fait trois jours que le "Consumer Electronics Show" (CES), le plus grand salon au monde dédié à l’électronique grand public, a ouvert ses portes. Dans moins de 24 heures, la 51e édition de cet événement qui draine près de 200 000 visiteurs - faisant flamber le prix des nuits d’hôtel et provoquant de belles pagailles aux abords du "Strip" - aura vécu. De mardi à vendredi, Las Vegas s’est transformé en gigantesque vitrine des dernières innovations "high tech". Voitures autonomes, assistants virtuels, objets connectés, casques de réalité virtuelle ou augmentée, écrans à ultra-haute définition, drones… Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses !