Quel PC portable choisir pour la rentrée ?

On sait que nos chères têtes blondes, dès la première primaire, vont réclamer leur propre 1er laptop Mais saviez-vous que la demande, légitime, n’exige pas forcément que les parents fassent ceinture… Il s’agit juste de bien cibler les besoins !Alexis Carantonis

Back to School ! Nos chères progénitures ont donc repris (ou sont sur le point de reprendre, pour les plus grands) le chemin des cours. Sur la liste des fournitures gracilement déposée au fond du cartable (ou du sac à dos, question de génération), vous ne trouverez, jamais, de PC. Il n’empêche qu’il s’agit d’un outil pédagogique (mais pas seulement) de plus en plus indispensable aux étudiants.

Mais, alors, quel PC acheter à nos enfants pour la rentrée ?

De la 1re à la 3e secondaire

De 11 à 14 ans, nul besoin d’une machine de guerre ! Le surf, et un usage bureautique basique, tâches principales pour cette cible, sont à portée de n’importe quel ordinateur. Nul besoin d’un Intel Core i7 et d’une carte graphique du feu de Dieu : un PC à base de processeur Celeron, AMD ou Atom peut largement faire l’affaire et aura l’avantage de diminuer l’ardoise finale. Nul besoin, pour ce premier outil informatique, de privilégier un engin avec beaucoup de stockage. Pourquoi pas un Chromebook (les PC’s petits prix de Google, basés sur Chrome OS), ou un Cloudbook (leur équivalent Windows), dont on étendra, si besoin, la mémoire via stick USB ? Un minimum vital de 2 Go de RAM doit attirer votre attention, mais, fonction de la taille de l’engin voulu, on peut tout à fait s’en sortir pour un budget de 300 €, avant de passer à des choses plus sérieuses.

De la 3e à la rétho

Si les usages scolaires de l’ordi ne changent pas fondamentalement dans le deuxième cycle du secondaire, en revanche, les attentes de l’ "ado" , elles, filent à la hausse. Il sera rapidement en quête d’un "vrai PC", tantôt capable d’assouvir ses désirs de gamer, tantôt ses mixes sonores ou vidéos, toujours, en tout cas, avec un potentiel multimédia revu à la hausse. Un véritable circuit graphique dédié devient recommandable, tandis que les offres de PC incluant une souscription à Office 365 présentent un avantage. A ce stade, 4 Go de RAM est un minimum, un Core i3 ne sera pas de trop en matière de processeur. L’ado commence à accumuler souvenirs, photos et fichiers téléchargés. Un PC avec un stockage hybride est donc parfaitement recommandé : une partition avec disque flash (SSD) où reposera Windows 10 (de préférence) pour démarrer très rapidement et solliciter le système à la vitesse de l’éclair, secondée par un disque dur plus traditionnel (HDD), d’au moins 500 Go est un bon compromis. A cet âge, le caractère nomade de la machine commence à prendre de l’importance, mais n’est pas encore réellement décisif. Point besoin pour le jeune de 15 ans de transporter son PC à l’école. Tout au plus chez des amis, pour des travaux de groupe. La solution hybride ou ultrabook n’est donc pas - encore - totalement adaptée. Mac ? Le Macbook est une machine formidable, mais très chère. Le Macbook Air est tentant, mais techniquement, il ne rivalise pas avec des machines Windows 10 qui réclament le même tarif.

A l’unif ou en école supérieure

Inversion totale du processus d’achat : ici, la mobilité, l’autonomie, la légèreté, la compacité deviennent pratiquement les critères d’achat ! Sans pour autant faire trop de compromissions techniques - il faut conserver une machine performante, réactive, et capable d’exécuter sans peine de multiples tâches. Bref : le Macbook est, ici, le produit idéal. Mais toujours ce même bémol : il est très cher… Les constructeurs ont toutefois créé, pour se frotter à la référence pommée, le segment des PC’s Premiums, taillés pour les étudiants : châssis en alu d’1,5 kilo maximum, minimum 8 Go de RAM dans le bide, et un processeur (souvent, un i5) largement compétent. Le tout pour un tarif compris entre 700 et 1 500 € selon les configurations et desiderata. Si le style Macbook vous sied, la gamme high-end de Lenovo est à considérer d’urgence. Autre option, qui a nos faveurs : s’orienter vers un hybride tablette/PC. Du style Surface Pro 4 (la meilleure, mais pas la moins chère), Samsung Galaxy Tab Pro S (sous Windows 10) ou Acer Switch Alpha 12 pouces. On préfère ces trois machines à l’iPad Pro + clavier, qui offre moins de possibilités, pour plus d’argent.