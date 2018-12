Le terme de recherche le plus populaire cette année en Belgique sur le moteur internet Google a été "Coupe du monde 2018", a annoncé la multinationale américaine.

Cette recherche devance celles du site de streaming clandestin HDS et d’une connexion Facebook. On retrouve encore le Mondial de football aux 4e et 9e places de ce top 10, avec les recherches sur ses matchs et son calendrier.

À la première place des autres catégories, figurent la regrettée chanteuse francophone Maurane (catégorie "célébrités belges les plus demandées" en 2018), le compositeur suédois et DJ Avicii, également disparu ("célébrités internationales"), Theo Francken ("ministres du gouvernement fédéral") ou Black Panther (films les plus populaires). Autre événement marquant de 2018 en Belgique : les élections communales ont suscité énormément de recherches, classant ce thème aux 6e et 8e places des recherches les plus populaires.