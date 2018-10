Comment amorcer un tsunami de réactions, d’adhésions, ou faire connaître un produit ou une personne ? Actuellement, tout cela peut démarrer sur une phrase, une attitude, un tweet ou un hashtag, ou encore un message subliminal placé derrière un Youtubeur dans une vidéo virale. On parle désormais d’influenceurs et de marketing d’influence, et encore de stratégies sociales.





(...)