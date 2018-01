1

"A Molenbeek, les jeunes n’ont pas le temps d’échouer car ils crèvent la dalle"

Julie Foulon et Ibrahim Ouassari se sont rencontrés il y a quelques années et depuis ils ne se quittent plus. Une passion les réunit : les nouvelles technologies. De cette fusion d’esprits est né un bébé nommé “Molengeek”, à la fois un incubateur de ...