Une question simple nous revient souvent : "La Smart City ? C’est quoi au juste ?". Pour beaucoup, c’est un sujet qui peut sembler nébuleux, voire trop compliqué. Ou parfois effrayant, lorsque l’on songe à la ville futuriste et hyper-connectée telle qu’imaginée à Songdo (Corée), où le numérique et la collecte de données semblent omniprésents, au détriment de l’humain.

Aujourd’hui, le terme Smart City serait même, pour certains experts, déjà dépassé.

Il est vrai que ce n’est pas un concept nouveau, puisqu’il a émergé il y a une vingtaine d’années. En parallèle, d’autres labels n’ont eu de cesse d’émerger et de circuler, correspondant à différents modèles de gestion du territoire : Intelligent, Digital, Green, Humane, Sustainable, ou encore Inclusive City.

Par ailleurs, d’autres appellations sont de plus en plus utilisées, avec pour vocation de dépasser certaines barrières territoriales. Par exemple, en Belgique (et encore plus en Wallonie), on constate que le terme Smart City est souvent assimilé au paysage urbain, et qu’il n’est, par conséquent, pas toujours en phase avec les réalités territoriales de nos communes (sachant que près de 50 % des communes wallonnes se trouvent en milieu rural). D’autre part, les activités d’une commune ne s’arrêtent pas seulement à sa frontière administrative, puisqu’elle est amenée à interagir avec les entités voisines.

Pour correspondre davantage à ces réalités, des nouvelles notions apparaissent. On parle alors de Smart Ruralité, Smart Village, Smart Territories, ou encore Smart Region.

On le voit, de nombreux labels circulent. En effet, chaque expert, chaque instance aura sa propre vision et son propre modèle, en fonction de ses convictions mais aussi des objectifs qu’il souhaite atteindre, d’autant qu’il n’existe pas de définition officielle unanimement acceptée en la matière.

Alors, comment se retrouver dans toutes ces explications ? Notre réponse est simple : pour nous, peu importe le terme utilisé ! Ce qui compte vraiment, c’est toute la dynamique qu’il révèle.

Au Smart City Institute, nous aimons parler de territoire durable et intelligent. Mais qu’entend-on par là ? Selon nous, penser la ville (ou le territoire) de demain, c’est avant tout revoir notre façon de vivre mais aussi d’interagir avec notre environnement afin d’apporter une réponse durable aux grands défis sociétaux de notre époque : augmentation de la population urbaine et de la pauvreté, vieillissement de la population, dérèglement climatique, révolution numérique, globalisation, crise alimentaire, etc.

Concrètement, la ville intelligente, à travers divers projets, visera donc à réinventer nos comportements au quotidien : par exemple la façon de nous déplacer, de transporter des marchandises, de valoriser nos déchets ou de consommer et produire de la nourriture. Elle se veut aussi plus inclusive, en cherchant à recréer du lien entre les citoyens, mais aussi entre le citoyen et le pouvoir décisionnel. Elle fait donc appel à l’intelligence collective pour réfléchir et repenser son territoire, s’assurant ainsi de mobiliser l’ensemble des acteurs de la société. Bien entendu, il est important de souligner que l’objectif ultime, à travers la mise en place de tous ces projets, est d’assurer non seulement la durabilité du territoire, mais aussi le bien-être du citoyen.

Quelle place pour la technologie, et notamment le digital, dans tout ça nous direz-vous ? Dans notre vision, elle y occupe la place de facilitateur, c’est-à-dire qu’elle représente, pour nos territoires, un moyen d’atteindre leurs objectifs de durabilité, et de développer des villes où il fait bon vivre. Trop souvent perçue comme accentuant la fracture numérique, elle peut au contraire représenter, si elle est bien encadrée et utilisée, un nouveau moyen pour créer du lien et améliorer l’inclusion sociale. En outre, plus nous maîtriserons une technologie, plus il nous sera aisé de faire des choix concernant son utilisation et le modèle de ville que nous voulons voir émerger.

Finalement, à la question "Qu’est-ce qu’une Smart City ?", il n’y a pas une bonne réponse. À chacun donc sa définition, pourvu qu’elle dénote un projet d’avenir durable et fédérateur pour nos villes.

