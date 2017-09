Cela bouge du côté de Sortlist. Désormais, on peut vraiment parler de "scale-up" à propos de la jeune pousse née au printemps 2014 au sein de l'accélérateur Nest'up (Mont-Saint-Guibert).

Rentable depuis cette année, la société cofondée par Nicolas Finet, Thibaut Vanderhofstadt, Charles De Groote et Michael Valette vient en effet d'annoncer le rachat de son concurrent espagnol (The Briefers). Leader sur son marché, cette société sera rebaptisée Sortlist.es et bénéficiera de toute la technologie et du réseau de son nouveau propriétaire.

Basée à Wavre, Sortlist avait déjà franchi une première fois la frontière, en 2016, en ouvrant un bureau à Paris. La pépite wallonne a aussi ouvert un bureau à Gand. Sortlist emploie déjà une vingtaine de personnes et prévoit une croissance de son chiffre d’affaire de 30% sur le dernier trimestre de 2017.

"Nos ambitions en Espagne sont claires et nous allons prendre le temps nécessaire pour les mener à bien. En même temps, nos regards se tournent d’ores et déjà vers l’ensemble du marché européen", commente Nicolas Finet, en charge de la stratégie. Cette ambition devrait se concrétiser par une importante levée de fonds d'ici la fin de l'année. On parle d'un apport de plusieurs millions d'euros. Pour Sortlist, il s'agira d'une deuxième levée de fonds puisque la start-up avait déjà levé 550000 euros auprès de Lean Fund et de business angels.

Sortlist, pour rappel, a développé une plateforme de "matchmaking" entre agences marketing et entreprises soucieuses d’identifier les meilleurs partenaires pour leurs projets de web design, de communication digitale ou encore de campagnes publicitaires.

Chaque jour, indique Nicolas Finet, plus de 30 nouvelles agences rejoignent la plateforme et plus de 100 entreprises proposent de nouveaux projets. Depuis la création de Sortlist, ce sont plus de 20000 projets qui ont été soumis et plusieurs millions d’euros de budget qui ont trouvé preneur. L'arrivée de Sortlist sur le marché espagnol ne fera évidemment qu'accélérer ses performances.