La société Snap Inc. qui gère l’application de messages instantanés (et autodestructibles) photo et vidéo Snapchat, a introduit récemment un dossier en vue de faire coter ses actions en Bourse aux Etats-Unis. Snapchat, c’est typiquement le concept qui mue en quelques années de start-up balbutiante en entreprise rentable, cotée, qui permet à ses actionnaires d’entrer dans la caste des milliardaires en dollars. Ces jeunes entreprises sont guignées par les investisseurs qui y voient une manière un peu risquée de multiplier rapidement un investissement. On parle donc logiquement d’investissement à risque ou de capital à risque. Comment fonctionne cette mécanique ? C’est assez simple : une jeune pousse qui développe un projet prometteur, a besoin de capitaux pour mettre son produit au point, pour le commercialiser ensuite, et enfin, pour le porter à l’international, avant que d’autres jeunes loups ne lui soufflent la place. Les capitaux proviennent d’investisseurs spécialisés ou de fonds d’investissement, qui prennent une part dans le capital des start-up en vue de l’accompagner puis de valoriser leur part du capital. Cette valorisation ultime est effectuée, soit au terme d’une cession de l’activité à un plus gros acteur du secteur concerné, soit au moment de l’introduction en Bourse de l’entreprise. Au fil du temps, l’information étant habilement diffusée, il suffit d’une simple règle de trois pour calculer la valeur estimée d’une entreprise non cotée : si un investisseur donne 10 millions pour 10 % du capital, l’entreprise vaut 100 millions…

Des licornes à plus d’un milliard

Et lorsqu’il s’agit d’entreprises au potentiel commercial important, on entre vite dans un environnement de chiffres à donner le tournis. Exemple Snap Inc. qui avait déjà bénéficié d’un apport en capital de 2,4 milliards de dollars la valorisant à près de 18 milliards. L’entreprise compte mettre une partie de son capital en Bourse prochainement, dans l’espoir de lever 4 milliards de dollars, soit 4 fois le chiffre d’affaires publicitaire estimé pour 2017. Autant dire, même s’il est difficile de préciser la valeur totale estimée de l’entreprise, que Snap Inc. vaudrait à la grosse louche entre 25 et 35 milliards de dollars une fois cotée. Elle est donc de plein droit intégrée au club des "licornes", soit ces entreprises non cotées dont la valeur estimée dépasse le milliard de dollars. Et le succès de son introduction en Bourse devrait donner le ton aux autres entreprises à haut potentiel qui trépignent à Wall Street..