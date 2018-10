4

Objectif Europe pour le vélo belge Cowboy qui met le grand braquet en levant 10 millions d'euros

Il a été lancé en grande pompe le 19 avril dernier. Innovant, élégant et performant. On veut parler de "Cowboy", vélo électrique intelligent imaginé, développé et commercialisé par trois jeunes entrepreneurs bruxellois (Adrien Roose, Karim Slaoui et ...