C’est la décrue. Après une jolie année 2016, marquée par la doublette événementielle sportive Euro de football (en France)/Jeux olympiques (à Rio); et boostée sur certains marchés par des particularismes locaux (le lancement de la TNT HD en France), le téléviseur, en 2017 boit le bouillon. La tendance est mondiale. Mais clairement visible en France, dont les chiffres semestriels viennent de paraître : il s’est vendu deux fois moins de téléviseurs sur les six premiers mois de l’année 2017, que sur la période équivalente en 2016. 46 % de ressac exactement.

L’écran roi va-t-il perdre sa couronne ?

On n’est pas loin de passer sous la barre des deux millions de dalles écoulées, là où l’on vendait 3,9 millions un an plus tôt. "C’est une catastrophe, confie un professionnel du secteur aux Echos.fr. On ne pensait pas que cela prendrait de telles proportions. Les grandes marques ont dégainé des offres de remboursement (ODR) conséquentes pour essayer de limiter la casse, mais les distributeurs ont encore des stocks de début d’année et ne vont pas se réapprovisionner de sitôt…"

L’inquiétude est vive chez les fabricants, qui craignent la matérialisation du grand remplacement. "On ne peut pas nier que la position du téléviseur comme écran central du foyer est compromise par certaines générations, et les nouveaux modes de consommation des médias", nous lâche ce cadre d’une marque sud-coréenne très puissante, "même si énormément de foyers ne sont pas prêts de se passer d’un téléviseur". En Belgique, quelque 650 000 téléviseurs ont été acquis en 2016. Un chiffre appréciable, mais loin d’être astronomique : en 2011, cru historique pour ce marché, on parlait d’1,1 million d’unités écoulées. En 2011, il n’y avait ni Euro, ni Coupe du monde, ni Jeux olympiques. En 2016, si.

Le manque d’innovation majeure

Ces 20 dernières années, l’objet télévision a fortement mué. Il s’est aminci, a fait exploser le nombre de centimètres de sa diagonale, a fortement réduit son poids, s’est connecté à Internet, piloté à la voix ou aux gestes, a vu mourir le plasma et émerger le Led puis l’Oled, et il a changé trois fois de définition : d’abord on a parlé de HD Ready, puis de Full-HD, et, depuis quatre ans, l’industrie nous vante les "indispensables mérites" de l’ultra-haute définition (UHD, appelée 4K par ailleurs). On vous fait l’impasse sur les nouvelles normes (HDR, HDR10 +) qui apportent elles aussi leur eau au moulin. Le bémol ? L’absence, depuis dix ans, de véritable innovation de rupture. Comme le fut le passage à la couleur, puis le passage à l’écran plat.

L’arrivée de la haute définition, elle aussi, a imposé le renouvellement auprès du consommateur. La 3D n’y est jamais parvenue, la 4K/UHD de manière le fait de manière encore bien trop marginale, peinant à convaincre de sa plus-value réelle. Le téléviseur se perd en normes techno-techniques qui tardent à amener le consommateur lambda qui n’a pas l’impérieux besoin de se presser en magasin pour changer de télé à passer à l’acte. Le salut résidera dans une refonte du format, et une réinvention du téléviseur. Une technologie fait beaucoup parler d’elle en ce moment, bien qu’elle soit l’objet de développements depuis de longues années : la Laser TV.