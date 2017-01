Le hasard des sorties des produits a fait qu’écouteurs intra-auriculaires sans fils proposés sur le principe du collier-tour du cou sont proposés simultanément chez Kef (Motion One) et Sony (MDR-XB70BT). Évidemment certains écouteurs sans fil intègrent tous les éléments dans les oreillettes, mais ils sont d’un poids plus important. Les écouteurs "collier" permettent de rassembler les composants et les touches de fonction dans la partie supportée par le cou relié aux écouteurs par deux fils. Le tout est très léger et se fait presque oublier.

La connexion au smartphone est bien entendu en Bluetooth (version 4) et permet de circuler dans une grande pièce tout en laissant son téléphone sur place. Les deux appareils permettent de répondre ou d’émettre des appels en mains libres avec une très bonne qualité sonore. L’autonomie des deux appareils offre entre 8 à 9 heures de fonctionnement.

Une odeur de voiture

Le prix les différencie. Le Kef Motion One est vendu à 249,95 € pour 99€ pour le Sony. La qualité du produit justifie le prix. La boîte noire, la pochette noire et les accessoires qui l’accompagnent forment un concept. En effet, le bureau de design de Porsche a dessiné les écouteurs et lorsque vous ouvrez la boite, une odeur de voiture neuve se répand. Un peu gadget, mais cela fait son petit effet. Un adaptateur pour siège avion est livré par défaut, ainsi qu’un cordon USB pour le chargement. Un câble supplémentaire connecte directement les oreillettes intra-auriculaires sans recourir au collier et vous disposez, alors, d’un son haute résolution avec le matériel compatible si vous en êtes détenteur.

Une plus petite pochette est livrée pour transporter les écouteurs en poche. Les deux écouteurs sont aimantés pour que les fils ne s’en mêlent pas. Les oreillettes pivotent pour ajuster l’appareil au conduit auditif. De plus, ils sont étanches.





Les écouteurs Sony MDR-XB70BT ne profitent pas d’une même attention sur le packaging : une simple boîte avec un support en plastique. Aucune pochette de transport n’est livrée dans la boîte. Ces intra-auriculaires ne jouent pas dans le même tableau. Ils ne sont pas étanches ou ne proposent pas le son haute résolution. Malgré ces éléments, ils se défendent très bien lors à l’écoute. Ses réponses en fréquence sont plus étendues (4-24 kHz) que le Kef Motion One (20-20 kHz).

A l’écoute

Les deux appareils apportent un très bon confort d’écoute. Dans les deux cas le rendu sonore est riche et détaillé, mais reste équilibré avec des basses plus présentes pour le MDR-XB70BT

Par contre l’isolation passive (le son perçu par les personnes extérieures) est plus performante pour le Sony, même à volume sonore élevé, que le modèle proposé par Kef. Ce qui peut être dérangeant dans certaines situations.

Nous voici en présence de deux écouteurs intra-auriculaires qui propose un rendu sonore équivalent, mais à un prix très différent. Si vous êtes sensible au dessin des objets et à leur présentation, il y a beaucoup de chance que vous craquiez pour le Motion One de Kef.