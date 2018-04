Plantronics est une société spécialisée dans les outils de communication audio principalement pour les entreprises et les call centers. Elle produit aussi des oreillettes pour les téléphone mobiles.

Les "voyageur 6200UC" (279,95 €) sont des oreillettes intra-auriculaires sans fil dont la batterie, le hardware et les commandes sont dissimulés dans un arceau qui repose sur votre cou. Il est si léger (56 g) que vous oubliez rapidement que vous le portez. Trois tailles d'oreillettes sont livrées avec ce modèle, pour mieux l'adapter à la taille votre conduit auditif et obtenir ainsi un confort d'utilisation maximal. Ce modèle a la particularité de supporter deux connexions simultanées (ordinateur et téléphone, ou deux périphériques Bluetooth) ; une fonctionnalité pratique pour éviter les reconnexions intempestives.

Sur l'arceau, disponible en couleur noire ou sable, les commandes essentielles sont bien agencées : les touches de volume et la prise d'appel, à droite qui sert aussi à changer de morceau, et la touche "secret" (coupure du micro) à gauche. Les touches moins utilisées sont le bouton on/off, la touche d'atténuation du bruit et la connexion pour la recharge, sont disposées en-dessous. Tous les autres paramètres sont accessibles via l'application portable ou le logiciel pour PC. C'est par ce moyen que vous changerez la langue de l'interface vocale.

Le casque est fournit avec un chargeur de table et un connecteur USB pour les ordinateurs ne disposant pas de connecteur Bluetooth. Dans un espace libre comme des bureaux de type "open-space", la connexion reste établie sur une distance de 10 mètres ensuite elle décroche.

Plantronics est spécialisée dans le traitement de la voix et… cela s'entend. Ces écouteurs sont d'aillleurs certifiés notamment pour l'utilisation de "Skype entreprise". Si les communications sont très bien rendues, il en va autrement de la musique. Par défaut, les écouteurs reproduisent trop fortement les aigües. Pour la musique, il faudra donc jouer avec l'égaliseur pour retrouver la sonorité de vos morceaux préférés. L'atténuation de bruit n'est pas très convaincante et pourrait aussi être améliorée.