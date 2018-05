Digital Si l'application Facebook est hors du classement - publié par Business Insider - des téléchargements sur iPhone au premier trimestre 2018, puisqu'elle est en 6e position, elle reste celle qui est la plus installée sur iPhone. Mieux, trois autres apps possédées par Facebook sont dans le top 5.

Mais, étonnant (à première vue), c'est une application chinoise qui culmine au top de ce classement, juste devant YouTube. Voici le top 5.

5. Instagram

© ipm



L'application, détenue par Facebook, aurait été téléchargée plus de 31 millions de fois entre janvier et mars 2018.

4. Messenger

© ipm



Qui dit Facebook, dit Messenger. L'application, qui facilite les échanges de messages entre utilisateurs inscrits ou non sur Facebook aurait été téléchargée plus de 31,3 millions de fois.

3. Whatsapp

© ipm



L'application, rachetée 19 milliards de dollars par Facebook en 2014, reste la messagerie cryptée la plus populaire. Elle aurait été téléchargée plus de 33,8 millions de fois en trois mois.

2. YouTube

© ipm



Créé en 2005 et racheté en 2006 par Google, YouTube a lancé son application il y a quelques années et reste très populaire. Elle aurait été téléchargée plus de 35,3 millions de fois ce trimestre.

1. Tik Tok

© pandadaily.com



Derrière ce nom presque inconnu en Occident, on retrouve une application chinoise, aussi connue sous le nom de "Douyin". C'est une sorte de réseau social sur lequel on retrouve des clips vidéos. Un véritable succès en Chine, l'app aurait été téléchargée plus de 45,8 millions de fois entre janvier et mars 2018.