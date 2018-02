Dans son "guide pessimiste" publié en décembre 2017, Bloomberg a annoncé la fin du pétrole à court terme. Dans une société où l’écologie prend une place de plus en plus importante, les panneaux photovoltaïques semblent tout indiqués pour contribuer à la ville du futur, intelligente, humaine et connectée.



Le défi des panneaux solaires de demain ne réside en réalité pas dans la rentabilité de sa production d’énergie, mais plutôt dans sa forme. L’innovation est principalement liée à des arrangements physiques.



Lalibre.be vous dévoile quelques exemples des innovations les plus prometteuses de ces cinq prochaines années.