Twitter assouplit la limite des 140 caractères pour les tweets

Digital

Le groupe Twitter a assoupli lundi la règle limitant les tweets à 140 caractères en annonçant que les photos et vidéos ne seraient plus comptabilisées dans la taille des messages. "Dites-en plus avec vos 140 caractères ! Photos, vidéos, GIFs, questions et citations ne sont plus comptés", a tweeté le groupe qui cherche à élargir son audience et espère engranger des bénéfices pour la première fois de son histoire.

Twitter avait annoncé cette nouvelle orientation en mai afin de permettre à ses quelque 310 millions d'utilisateurs de rajouter images et vidéos même quand le fatidique seuil de 140 caractères est atteint.

Cette restriction est l'une des marques de fabrique de Twitter depuis sa création il y a dix ans. L'éventualité, évoquée un temps, de la supprimer purement et simplement avait provoqué une levée de boucliers des utilisateurs les plus fidèles du réseau.

Le groupe est toutefois contraint d'évoluer afin d'élargir son audience face à la concurrence d'autres plateformes et réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tumblr...) dépourvus de telles restrictions.

Au deuxième trimestre, Twitter avait de nouveau déçu les investisseurs en affichant une croissance atone, une stagnation du nombre de ses utilisateurs et une perte nette de 107 millions de dollars.

Malgré une très forte visibilité, Twitter n'a jamais dégagé un dollar de bénéfice net depuis sa création.

En dépit de rumeurs annonçant sa mise en vente ou des mesures drastiques de réduction des coûts, le groupe de San Francisco a récemment ajouté de nouveaux services à sa palette notamment la possibilité de diffuser des vidéos en direct.