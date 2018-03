Fermeture de 123movies?

Visiblement, l'un des plus gros d'entre eux, "123 movies" (https://123movieshub.to/) a dû fermer ses portes après de nombreuses pressions. Le site avait apparemment déjà été bloqué sur les navigateurs comme Chrome et Firefox.

Cependant, le site reste accessible lorsqu'on change de nom de domaine (le ".to"). Le catalogue reste donc disponible et est facilement trouvable. Reste à voir si la lutte contre le streaming illégal peut être assez efficace pour agir. Un vrai jeu du chat et de la souris.





La page d'accueil en question: