Dès 9 ans, celui qui se surnomme "Hand Solo" (en référence au personnage de Star Wars, Han Solo) avait déjà construit un premier modèle en forme de bateau. Malheureusement, les briques n'étaient pas assez solides et il a attendu 9 autres années pour construire un nouveau prototype.





Grâce aux Lego Technic (une branche de la firme qui fabrique des pièces plus solides pour des constructions plus réalistes) et en à peine cinq jours, ce jeune homme originaire d'Andorre a construit un modèle fonctionnel capable de supporter son poids : MK1.





Très vite, une nouvelle version a vu le jour avec une batterie " qui joue le rôle d'un biceps" et un fil de pêche permettant l'articulation totale du bras : MK2.





Moqué durant son enfance car il n'avait pas de main, David est vu aujourd'hui comme " quelqu'un de génial et de très intelligent". Certains proches se disent " fiers d'être ami" avec lui.