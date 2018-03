Mastercard a collaboré avec Oak Labs et Panasonic pour développer cet ingénieux miroir combiné à un écran diffusant des informations et des conseils.

Où le trouvera-t-on ?

Dans les cabines d’essayage des magasins les plus branchés, où il permettra aux client(e) s, une fois leur choix effectué, de régler la note en direct, à l’aide de leur smartphone ou de leur carte doté d’une puce NFC, sans devoir aller faire la file à la caisse. Le Retail Mirror "donne accès à tous les coloris et tailles d’une pièce, de quoi éviter des allers-retours entre la cabine et les rayons", explique Master Card. Cela, c’est le point de vue du client.

"Du côté des commerçants, cette solution favorise la refonte de l’environnement des magasins physiques, en mettant l’accent sur l’expérience shopping et sur l’activation des décisions d’achat. Par ailleurs, le système collecte et croise diverses données telles que le parcours des consommateurs en magasin, la relation entre ce parcours et les achats effectués ou encore les tendances qui se dégagent dans les achats des clients." Reste à imaginer les risques pour le portefeuille, fût-il numérique, d’un achat impulsif.