L'entreprise belge HD Ledshine a présenté jeudi à Denderleeuw le plus grand écran mobile au monde, d'une superficie de 144 mètres carrés. L'écran est transportable à l'aide d'un camion et peut, une heure après son arrivée, être prêt à émettre en très haute résolution (4K). Il sera déployé cet été à Anvers pour retransmettre la Coupe du monde de football en Russie.

Le porteur du projet, Tony Winters, a développé cette installation qui dépasse largement le record précédent de 100 mètres carrés. Le format standard de 16:9 peut être affiché à l'écran à l'aide de 6,2 millions de pixels, pour atteindre une définition d'image de près de 4K. Avec cette qualité, les sous-titres et autres détails peuvent être mieux perçus dans diverses conditions. L'installation est opérationnelle en une heure de temps et ce, selon son développeur, même dans des conditions météorologiques difficiles comme le vent. L'écran peut résister à une force de 7 beaufort. En cas de conditions extrêmes, la surface utilisée est réduite. L'écran peut également pivoter à 360°. Le prix de location s'élève à 20.000 euros le premier jour, et est ensuite dégressif.