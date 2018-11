Cela n’aura échappé à personne. En quelques années, le téléphone mobile intelligent - mieux connu sous l’appellation "smartphone" - est devenu un outil dont on ne peut plus se passer. Du matin au soir, du lundi au dimanche, il est omniprésent. Non plus tellement pour téléphoner, mais surtout pour accéder à Internet et aux multiples services qu’on y trouve (informations, vidéos, boutiques en ligne, etc.).