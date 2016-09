Voici l’iPhone qu’Apple présentera ce mercredi (DIRECT 19h)

Digital

Alors que dans 24 heures, Apple va se réinviter sous les projecteurs médiatiques, pour une nouvelle keynote où l’entreprise présentera, notamment, ses nouveaux iPhone, la hype Apple a déjà eu plus fière allure. Cet été, au moins deux vers se sont immiscés dans la Pomme.

1 Le premier marque une contre-performance dans un secteur où Apple avait pris l’habitude de pulvériser les records : les ventes. Au dernier trimestre (achevé fin juin), le groupe américain n’a ainsi écoulé que 40,4 millions d’unités de son appareil vedette, l’iPhone - la locomotive qui tire 60% du chiffre d’affaires de la marque. C’est 15% de moins qu’un an plus tôt, et c’est aussi le second trimestre d’affilée de recul. Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain : beaucoup attendaient l’annonce de ce mercredi, et ont donc reporté leur achat. Le ressac reste, néanmoins, historique.

2 Le second est plus récent : il porte sur la politique fiscale d’Apple en Europe, dézinguée par la Commission européenne la semaine dernière. Cette dernière a infligé au géant de Cupertino une amende record de 13 milliards de dollars pour "avantages fiscaux illégaux". Apple enregistrait, en Irlande, via un siège virtuel, tous ses bénéfices réalisés sur le sol européen. Pas seulement parce que l’impôt des société y est très favorable (12,5% ). Mais surtout parce qu’Apple y bénéficiait d’un ruling et ne payait, en réalité, pratiquement pas d’impôts...

Il est donc temps, pour Tim Cook et ses ouailles, de parler de produits. D’où la keynote de ce soir, qui tombe à point nommé après la sortie repoussée du nouveau vaisseau-amiral de Samsung (le Galaxy Note 7), entaché d’une polémique de batteries... explosives. Une fois de plus, l’annonce s’entoure de bien peu de suspense. À dire vrai, seule l’appellation des nouveaux iPhone laisse planer un doute : s’agira-t-il d’iPhone 7, ou d’iPhone 6 SE ?

En tout cas, comme présumé depuis longtemps, l’iPhone nouveau fera abstraction d’un port casque (jack). Le téléphone devrait être fourni avec des écouteurs (earpods) munis d’un port Lighting, ainsi que d’un adaptateur (pour les casques d’autres marques). Mais il sera impossible d’écouter de la musique tout en rechargeant son iPhone...

L’iPhone est attendu en trois versions : iPhone 7, iPhone 7 Plus et iPhone 7 Pro. Il est fort probable qu’Apple dote les versions les plus cossues de son mobile de deux capteurs de 12 Mégapixels (un téléobjectif et l’autre grand-angle), à l’arrière du terminal.

Côté coloris, il se murmure qu’un noir brillant (piano black) devrait faire son apparition, avec un espace de stockage de 256 Go. Apple aurait prévu de supprimer (enfin !) les versions 16 Go, et de faire débuter les enchères à un plus raisonnable 32 Go. Une nouvelle puce A10 (couplée à 3 Go de RAM) propulsera l’engin qui devrait enfin dire adieu au fameux bouton Home tel qu’on le connaît. Il sera toujours présent, mais ne sera plus cliquable : il suffira de l’effleurer pour quitter une appli (entre autres usages).

Confirmations dès demain.