Digital Comme chaque année, des entreprises de sécurité informatiques publient une liste des mots de passe les plus souvent utilisés et les plus susceptibles d'être piratés.

Parmi les mots de passe les plus courants, certains sont beaucoup trop simples et faciles à deviner... et donc à éviter d'urgence.

Keeper, gestionnaire de mots de passe pour de nombreuses d'entreprises, a analysé 10 millions de mots de passe qui se sont retrouvés publiés en 2016 sur Internet après des piratages. Résultat: près de 17% des comptes piratés utilisaient le même mot de passe "123456". L'information n'est pas surprenante mais chaque année, cette suite de six chiffres se retrouve en tête des mots de passe les plus utilisés par les utilisateurs.

De nombreuses variantes se trouvent également dans le top 10 comme "123456789", "111111" ou encore "123123".

Assez étonnant, le 15e mot de passe du classement est plutôt difficile à trouver puisqu’il s’agit de "18atcskd2w". Selon Graham Cluley, expert en sécurité, ce mot de passe "standard" est souvent utilisé par des robots qui créent des faux comptes sur les forums et les réseaux sociaux.





Les conseils des experts

Les mots de passe de ce top 25 de 2016 représentent à eux seuls 50% des 10 millions de mots de passe analysés par le gestionnaire Keeper. L'idée est de vous avertir si votre mot de passe se trouve dans cette liste. Si c'est le cas, pensez rapidement à le changer.

Selon les experts, les utilisateurs de mots de passe devraient idéalement trouver une suite de lettres, de chiffres et de symboles assez complexe mais tout de même facile à retenir par un moyen mnémotechnique. Par exemple, utiliser des lettres comme les premières de chaque mot d’une phrase, d'une chanson, de prénoms de personnes de sa famille, etc.

De plus, il est préférable de ne pas utiliser deux fois le même mot de passe et de les changer régulièrement. Et SURTOUT, il faut éviter d’utiliser "123456" si vous souhaitez protéger vos données professionnelles et privées.

A bon entendeur...