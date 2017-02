Les clients de Belfius Banque pourront dès le mois de mai effectuer dans les commerces des paiements sans contact avec leur smartphone.

Le principe est simple : il suffit de rapprocher son GSM à quelques petits centimètres du terminal de paiement et la transaction d’un montant inférieur à 20 € est effectuée en un clin d’œil, sans devoir introduire de code secret.

"Ce nouveau service de notre application Belfius Mobile permettra à nos clients de régler leurs achats deux fois plus vite qu’avec une carte de banque classique", explique Geert Van Mol, Chief Digital Officer chez Belfius. "Surtout, tout le monde a son smartphone à portée de main alors qu’il faut chercher sa carte de banque dans son portefeuille ou dans son sac, quand on la trouve. Il faut ensuite la mettre dans le terminal et introduire son code secret. Tout cela prend du temps".

Ce paiement sans contact avec smartphone doit justement permettre d’accélérer le traitement des transactions de faibles montants. "Pour les transactions d’un montant de 20 euros maximum, le client ne sera plus obligé d’introduire son code secret pour valider la transaction", poursuit Geert Van Mol.

Il suffira donc d’approcher son smartphone du terminal acceptant les paiements sans contact après avoir vérifié le montant de la transaction. Un simple bip avertira le client et le commerçant que la transaction a bien été effectuée.

"Si vous achetez un journal ou un sandwich, c’est donc très rapide. Au plus vite la transaction est effectuée, au mieux c’est pour le client et pour le commerçant", estime Geert Van Mol, tout en rappelant qu’une transaction sur deux effectuée en Belgique est justement de 20 euros maximum.

Le client pourra effectuer jusqu’à 15 transactions ou engager des dépenses successives d’un maximum cumulé de 125 euros sans devoir introduire son code secret. Quand il dépasse ce montant ou ce nombre de transactions, le code pin est demandé. Et c’est ensuite reparti pour un tour.

"Pour les transactions supérieures à 20 euros, le client devra cette fois introduire son code secret", remarque encore le Chief Digital Officer de Belfius.

Le client de la banque pourra en outre intégrer toutes ses cartes de paiement Belfius dans cette application, la carte Bancontact mais aussi la ou les cartes de crédit.

Le client devra désigner une carte de référence pour ses paiements - la rapidité, toujours ! - mais pourra opter pour une autre carte au moment de passer à la caisse, s’il le souhaite.

Traditionnellement, le Belge utilise Bancontact pour les petits montants et la carte de crédit pour les plus grosses dépenses.