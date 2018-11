1

Les smartphones façonnent une génération sujette "à des problèmes de santé mentale"

Pour Jean Twenge, enseignante en psychologie à l'Université américaine de San Diego, le cocktail smartphone/réseaux sociaux façonne les ados d'aujourd'hui: la "iGen" est une génération plus casanière, moins mature et plus sujette aux problèmes de santé mentale.