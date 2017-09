Les SMS se suivent et les tweet rageurs, au sujet des mails qui ne partent pas ou qui n’arrivent pas sur le réseau de messagerie Internet Outlook qui a repris les utilisateurs d’Hotmail (il y a 20 ans) et recouvre l’ancien service MSN. C'est l'Europe qui est concernée, et probablement un "noeud" informatique situé en Irlande. Les observateurs de la chose évoquent des "milliers" de comptes inaccessibles, sans plus de précision.

L’origine du problème reste obscure, mais le site spécialisé dans l’origine du blocage site Internet DownDetector.com, est formel : ça coince !