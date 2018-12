Un édito de Patrick Van Campenhout.

Devenir résident numérique en Estonie prend quelques heures et coûte à peine 100 euros. Y créer, en quelques minutes, sans y aller, une start-up située en Union européenne, bénéficiant de tous les avantages du marché unique et des systèmes de paiement les plus avancés, coûte moins de 200 euros.





(...)