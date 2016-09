Impôt sur les sociétés: Les raisons de la réforme fiscale 2.0

Eco-débats

Peu importe que l’on soit une méga structure du Bel 20 comme Proximus, AB InBev, ING ou Colruyt, ou bien, à l’inverse, le boucher du coin qui a monté sa toute petite entreprise, l’on observe les derniers soubresauts gouvernementaux avec le même intérêt. En parallèle aux questions budgétaires et sécuritaires, ce qui agite le landerneau fédéral depuis le début de l’été, c’est la réforme de l’impôt des sociétés (Isoc). Si elle ne faisait pas partie de l’accord de majorité (MR, N-VA, CD&V, Open VLD), depuis que la N-VA l’a réclamée en janvier, elle est devenue l’une des principales priorités.

Pourquoi ce revirement de situation ? Tentative de réponses.

1 Des "leaks" en pagaille au niveau mondial. La pression internationale en faveur de davantage de transparence, de justice et d’harmonisation fiscales n’est pas neuve. Cela fait des lustres, par exemple, que les paradis fiscaux sont dans l’œil du cyclone. En Europe, des voix s’élèvent depuis longtemps pour dénoncer la concurrence fiscale à laquelle se livrent les Etats de l’Union afin d’attirer les investisseurs chez eux - ce qui a valu des remontrances à des pays comme l’Irlande, l’Autriche, le Luxembourg ou… la Belgique. Mais il a fallu attendre que l’on puisse mettre des noms et des visages sur quelques énormes scandales fiscaux pour que la pression se mue - lentement - en actes concrets. On pense à ces cas d’évasion ou de fraude fiscales de masse révélés par les LuxLeaks, SwissLeaks ou autres Panama Papers. Il y a aussi eu le procès de la KB-Lux, la démission pour évasion fiscale du ministre français des Finances Jérôme Cahuzac, ou la toute récente décision de la Commission européenne imposant à l’Irlande de récupérer quelque 13 milliards d’euros d’aides fiscales accordés à Apple.

2Les "Excess Profit Rulings" belges. Si l’Irlande a été condamnée pour ses cadeaux fiscaux, la Belgique aussi. C’était à la mi-janvier, lorsque la Commission demandait à notre pays de récupérer près d’un milliard auprès de multinationales ayant profité du régime des bénéfices excédentaires (ou "Excess Profit Rulings"). Ce fut l’élément déclencheur dans le chef du ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA). "Il est nécessaire de réformer l’impôt des sociétés, commente son cabinet.Le système actuel, avec des taux élevés et de nombreuses niches est insoutenable. Un système plus juste et efficace est nécessaire. Le contexte international (pression sur les régimes fiscaux comme les Excess Profit Rulings, la déduction des intérêts notionnels…) nous oblige aussi à réformer le système."

3 Simplifier le système et aider les PME.

