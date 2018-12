Un édito de Vincent Slits

Nous sommes le 20 janvier 2019. Un très solide coup de froid se fait ressentir, et pas seulement à cause du climat plus hivernal. La Belgique, dont le gouvernement fédéral est tombé fin 2018 sur le Pacte des migrations de l’Onu, doit désormais faire face à des pénuries de courant. La presse internationale se déchaîne, parlant de notre pays comme d’un failed state. Le citoyen a le moral dans les talons. Les entrepreneurs, eux, sont consternés. (...)