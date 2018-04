Quel sera le montant de ma pension légale au moment de partir à la retraite ? Celle-ci sera-t-elle suffisante dans le futur pour couvrir mon train de vie actuel ? Dois-je souscrire à une épargne-pension pour m’assurer un capital un peu plus confortable ? Si je pars à la retraite plus tôt que l’âge légal fixé à 67 ans en 2030, comment ma pension sera-t-elle affectée ? Et l’Etat, sera-t-il encore capable de financer demain les pensions ?

(...)