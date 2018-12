Ce mardi, la revue Lobby remettait ses prix à différentes personnalités. Le jury a retenu Roberto Martinez, le sélectionneur de l'équipe belge de football, comme étant le leader qui a marqué la société belge francophone cette année.

La revue des cercles du pouvoir de la métropole bruxelloise a remis six autres awards. Parmi ceux-ci : Jean-Jacques Cloquet est le leader économique de l’année, Philippe Close est le leader bruxellois et Cécile Djunga remporte le buzz de 2018.

A travers ces prix, Lobby souhaite "valoriser les leaders d’opinion c’est-à-dire ceux qui portent des messages à la société (...) à travers tous les médias belges francophones", indique la revue.

Le jury s’est réuni le vendredi 9 novembre. Il s’est attelé à désigner 4 podiums : leader (tous secteurs confondus), leader économique, leader bruxellois et leader "Patrimoine culturel bruxellois". Les 3 podiums déterminés par la rédaction de Lobby et ses partenaires sont le buzz de l’année (avec La Libre Belgique), le Prix Paris-Bruxelles (avec Paris Match) et le leader Béwé (avec La Libre Belgique).





Voici le palmarès

Leader de l’année

Roberto Martinez (Sélectionneur de l’équipe nationale de football) Adriana Costa Santos & Mehdi Kassou (Plateforme citoyenne) Nafissatou Thiam (Athlète)

Leader économique

Jean-Jacques Cloquet (Charleroi Airport) Pierre Nothomb (Deminor) Aminata Kaké (Befimmo)

Leader bruxellois (Prix Club Grand Place)

Philippe Close (Bourgmestre de Bruxelles) Angèle (Chanteuse) Adeline Dieudonné (Ecrivaine)

Leader "Patrimoine culturel bruxellois"

Françoise Aubry (Musée Horta) Jean-Pierre Buyle (Fondation Poelaert) Alexandra Lambert & Fred Atax (Strokar Inside)

Personnalité franco-belge de l’année (Prix Paris-Bruxelles)

Guillermo Guiz (Humoriste) Michèle Sioen (Kanal-Centre Pompidou) Agnès Ogier (Thalys)

Buzz de l’année

Cécile Djunga (RTBF) Philippe Albert (Consultant/RTBF) Didier Willot (Commerçant de Montignies-sur-Sambre)

Leader Béwé