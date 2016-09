Réduire son assiette fiscale, tout un sport ABONNÉSPatrick Van Campenhout Publié le samedi 03 septembre 2016 à 17h20 - Mis à jour le samedi 03 septembre 2016 à 18h11

Eco-débats Il faut remonter au début des années 60, en 1962 précisément, pour découvrir la première mouture de l’impôt des sociétés (Isoc). "Taxer les sociétés ne va pas de soi, a priori", nous rappelle le professeur André Bailleux, une des plumes fiscales historiques de "La Libre". On peut en effet se demander si la génération d’emplois, de salaires, de cotisations sociales, de précompte professionnel de plus-values, de flux financiers et commerciaux ne suffirait pas à justifier l’existence de ces structures. Mais le cadre fiscal complexe existant et les pressions d’une économie mondialisée rendent toute modification de fond bien risquée, en raison des effets secondaires difficiles à apprécier.