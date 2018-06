Qu'ont en commun la France, la Suisse, la Suède, l'Irlande, le Danemark, la Finlande, le Québec, la Californie ou encore la Chine ? Tous ont mis en œuvre des systèmes de tarification carbone, à savoir des mécanismes permettant de refléter le vrai coût de nos activités en y incluant l'impact générés par les émissions de gaz à effet de serre. A l'initiative de la ministre Marie-Christine Marghem et du Service public fédéral Climat , une large discussion a débuté il y a un an pour réfléchir à la manière de mettre en place un tel système dans notre pays de façon pertinente et acceptable par tous.