Outre les habituels CV mis à jour, la préparation en amont et la confiance en soi lors de l'entretien, il existe aussi d'autres techniques pour se sentir prêt à passer un entretien.

Votre "discours intérieur" ou dialogue interne est essentiel quand vous vous préparez pour un entretien d’embauche. Dans les jours précédant l’entretien, dites-vous que l’entreprise serait chanceuse de vous avoir et que vous êtes la bonne personne pour ce poste. Parfois, le dire tout haut peut faire beaucoup. Tout est une question de confiance.

2. Faites des recherches Google sur la personne que vous rencontrez

Il y a quelques années, ce comportement serait discutable, mais aujourd'hui il est tout à fait normal de "Googler" la personne qui vous fait passer l’entretien avant de la rencontrer. Visitez son profil LinkedIn et vérifiez si vous pouvez le trouver dans un article ou une interview. La "peur de l'inconnu" que certains candidats éprouvent à la veille d’un entretien diminuera parce qu'ils peuvent mettre un visage sur le nom et se sentir plus à l'aise avec la personne qu’ils vont rencontrer. En outre, vous trouverez peut-être des points communs que vous pouvez mentionner subtilement durant l’entretien afin de construire une relation avec votre interlocuteur.

3. Adoptez une posture de pouvoir

La psychologue Amy Cuddy recommande d’adopter une "posture de pouvoir" (power pose en anglais) avant une présentation ou un entretien. Rester dans cette posture pendant trois minutes renforcera la confiance et diminuera l’anxiété. Give it a try !

Une fois que vous vous êtes préparé, le soir ou le matin avant l’entretien, prenez le temps de faire de l’exercice. L'exercice augmente la libération d'endorphines. Il a été prouvé que cette substance réduit le stress et vous fait vous sentir plus positif et énergique. Ce sont des facteurs importants pour qu'un candidat puisse penser de manière claire et fasse une bonne première impression.

5. Inspirez-vous

Le matin de l’entretien, cherchez des citations inspirantes et des photos de vos amis ou de personnes que vous admirez. Imaginez le style de vie que vous pourriez mener et concentrez-vous sur les possibilités infinies que la vie pourrait vous offrir. L'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir est de visualiser votre succès.

6. Dress to impress

Bien sûr, vous savez vous habiller de manière professionnelle pour un entretien, mais pourquoi ne pas faire un effort supplémentaire de sorte que vous vous sentiez aussi confiant que possible. Que vous passiez plus de temps sur vos cheveux, que vous portiez votre meilleure robe ou que vous vous leviez plus tôt pour nettoyer vos chaussures, toutes ces choses valent la peine si cela peut booster votre confiance avant l’entretien.

7. Parlez à votre meilleur ami de l'entretien

Il est toujours agréable de téléphoner avant ou après un entretien à un ami qui vous encourage. Si vous êtes comme moi, vous aimerez un bon "pep talk" avant que quelque chose d’énorme arrive. Grâce à cela, j’ai alors l'impression que quelqu'un est là pour me soutenir.

8. Ecoutez de la musique ou un podcast

Écouter de la musique réduit le stress. La musique entraînante ne vous stimule pas seulement, mais vous distrait aussi du doute et l'anxiété que vous pouvez éprouver en route pour l'interview.

9. Organisez un déjeuner/dîner pour fêter votre entretien

Se préparer pour un entretien d'embauche peut être épuisant, tant physiquement que mentalement. Alors, organisez quelque chose d’amusant après l’entretien - peut-être un déjeuner ou un dîner avec un ancien collègue ou un ami. Considérez-le comme une récompense pour tous vos travaux préparatoires.

10. Prenez du recul

Enfin, n'oubliez pas que ce n'est pas la seule offre d’emploi au monde et qu'il y aura d'autres opportunités si l'entretien ne se déroule pas comme prévu. Cela vous aidera à prendre du recul et à vous mettre moins de pression.

Ces 10 conseils vous aideront à vous sentir plus optimiste et positif le jour de l'entretien d'embauche. Avec un tel état d'esprit, il est probable que vous soyez détendu et crédible. Par conséquent, l’entretien se fera ressentir plus comme une conversation dans les deux sens qu’à une séance de questions-réponses classique. Vous remarquerez alors que vous construisez une relation avec votre interlocuteur, que vous marquerez son esprit et cela se traduira par un entretien réussi.