Les pensionnés qui exercent une activité complémentaire ont gagné en moyenne 7.513 euros en 2015, seule année statistique disponible et clôturée fiscalement puisque la réforme est entrée en vigueur cette année-là, rapportent les titres Sudpresse mercredi. Depuis 2015, les pensionnés, pour autant qu'ils respectent certaines conditions, sont libres de continuer à travailler et de toucher des revenus complémentaires sans plafond à ce qu'ils perçoivent comme pension légale.

En 2015, 30.192 pensionnés ayant atteint ou dépassé l'âge de 65 ans ont déclaré des revenus professionnels complémentaires, selon les chiffres fournis par le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine (MR). En moyenne, ils ont perçu 7.513 euros sur l'année.

13.639 personnes salariées toute leur vie ont fait usage du système, totalisant en moyenne 7.975 euros de revenus sur leur année. La deuxième marche du podium est occupée par ceux qui ont successivement été salariés et indépendants. Ils sont 8.112 à avoir déclaré un job, pour un revenu moyen de 7.289 euros. À la troisième place du classement, on en trouve 6.205 qui ont été successivement fonctionnaires et salariés, totalisant en moyenne 6.590 euros sur leur année.