Ça se bouscule au portillon de l’aéroport de Bruxelles. Différentes compagnies aériennes ont ainsi récemment montré leur intérêt pour une venue sur le tarmac de Zaventem. Tournons-nous d’abord vers l’Asie, encore relativement peu desservie directement depuis la Belgique. Et commençons par les certitudes : Cathay Pacific va commencer ses vols vers Hong Kong ce 25 mars prochain. La compagnie a choisi un Airbus A350, l’un des avions les plus modernes du moment, pour cette liaison (quatre fois par semaine) entre Bruxelles et la ville chinoise.

(...)