La concentration des congés sur juillet-août et décembre pose davantage de problèmes dans les PME.

Le Belge se montre très économe avec ses jours de congé en début d’année et prend près de 13 % du volume de ses vacances annuelles sur le seul mois de décembre, les fêtes de fin d’année représentant ainsi la deuxième période de vacances la plus populaire après les mois d’été. En décembre, ce sont 21 % des heures de travail du mois qui ne sont pas prestées en raison des congés. Certains secteurs comme la construction ou les services tournent, il est vrai, au ralenti.

C’est l’un des constats d’une analyse réalisée par le prestataire de services RH Acerta qui a analysé les chiffres sur base du comportement des travailleurs en service auprès plus de 40 000 employeurs issus du secteur privé, aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises.

Les chiffres, donc. Comme on le voit dans l’infographie ci-contre, les Belges consacrent 54 % de l’ensemble de leurs jours de vacances aux mois de juillet, août et décembre. “En début d’année, le travailleur belge se montre très prudent avec la prise de vacances. Il préfère jouer la carte de la sécurité et conserver suffisamment de jours de congé au cas où un événement inattendu surviendrait et nécessiterait ces vacances. Parallèlement, nous remarquons que le congé pour raisons impérieuses, une mesure qui permet de prendre un congé non rémunéré si certains événements importants se produisent, est très peu utilisé”, explique Catherine Langenaeken, Senior Consultant chez Acerta.

Autre constat : les travailleurs de 60 ans et plus ne prennent pas systématiquement leurs grandes vacances en juillet et en août et le “pic estival” a tendance à s’étaler sur quatre mois, comprenant également juin (7,7 % des vacances annuelles) et septembre (8,4 %). Le travailleur de 60 ans et plus consacre, par ailleurs, “seulement” 11,5 % de ses vacances annuelles au seul mois de décembre contre 12,9 % en moyenne pour le travailleur, toutes catégories d’âges confondues. Une moins grande concentration qui est utile pour assurer une continuité dans le bon fonctionnement des entreprises en période d’exode estival ou de fin d’année.

Enfin, précisons que la concentration des congés annuels s’avère potentiellement plus problématique dans les petites entreprises que dans les grandes. C’est notamment le cas du pic estival : dans les entreprises qui comptent entre dix et vingt travailleurs, le pic de juillet correspond ainsi à 26,10 % des congés annuels et même à 27,24 % dans les entreprises de moins de dix travailleurs. Contre en moyenne 21,3 %, toutes entreprises confondues. “Dans les petites entreprises où l’entrepreneur se trouve également sur le lieu de travail, et avec une petite équipe, la continuité n’est pas toujours réalisable quand le patron est absent”, explique encore Catherine Langenaeken.

