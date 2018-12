Après avoir, entre autres, exploré les tranches de salaires dans lesquelles les Belges se sentaient le plus heureux - en l'occurrence un revenu net se situant entre 4000 et 4500 euros par mois -, l'Enquête nationale du bonheur menée par l'UGent, avec le soutien de l'assureur-vie NN et Securex, a sondé l'influence du travail sur le bonheur selon les catégories professionnelles.

(...)