Frank Hardeman est directeur de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) depuis le 1er mai 2018. Marié et père de deux enfants qui ont quitté le nid familial, il vit actuellement le plus grand défi de sa carrière. Les problèmes en cascade qui ont touché les centrales nucléaires belges mettent le pays en situation de risque de pénurie d’électricité en janvier et février prochains.

C’est dans ce contexte qu’Engie Electrabel a déposé un dossier auprès de l’AFCN afin de relancer Tihange 3 anticipativement. L’objectif est que le réacteur soit disponible durant la période la plus critique de l’hiver. Cela impliquerait que la dalle du toit du bunker qui accueille les équipements de secours soit remplacée plus tard.