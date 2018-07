Selon Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, les 19 pays de l'Eurozone affichent un taux de chômage de 8,5%,là où la moyenne des 28 Etats membres est à 7,1%. Un bon résultat pour l'Europe, qui atteint le taux de chômage le plus bas depuis 2008. L'Europe des 28, quant à elle, affiche un résultat encore meilleur, avec un taux de 7,1%, en diminution par rapport aux données de 2016 et de 2017 pour la même période.





Globalement, l'emploi s'améliore partout en Europe : tout comme la Belgique, les autres pays européens montrent aussi une certaine progression, avec l'exception de la Lituanie, où les résultats restent stables, et de l'Estonie, où le chômage a augmenté de presque 1%.





Les écarts entre les pays membres





La Belgique se porte alors bien, avec un résultat en dessous de la moyenne dans un paysage très fragmenté. Parmi les 28, les taux des chômage les plus faibles se sont enregistrés en Allemagne (3,4%), à Malte (3,3%), en République Tchèque (2,2%). Au contraire, les mauvaises élèves restent toujours l'Espagne (16,1%), l'Italie, qui enregistre tout de même une faible amélioration (10,7%), et la Grèce (20,6%). Cette dernière, qui ne sera plus sous la tutelle du FMI et des créanciers européens à partir du 20 août, a vu son taux de chômage diminuer de presque 3%.