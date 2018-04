L'administration fiscale belge s'attaque au dumping social et aux 244.000 travailleurs détachés œuvrant en Belgique. L'ONSS et le SPF Finances vont joindre leurs forces pour assurer l'opération de contrôle.

L’administration fiscale, sur injonction du cabinet des Finances, va organiser une opération de contrôle d’envergure sur le plan fiscal pour les travailleurs détachés en Belgique en provenance d’autres Etats de l’Union européenne (UE). Travailleurs, salariés ou indépendants, qui sont de plus en plus en plus nombreux puisqu’ils étaient près de 245.000 à la fin 2017, en hausse de près de 30 % depuis 2013. " Effectivement, la décision a été prise lors du dernier contrôle budgétaire", confirme-t-on au cabinet du secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale, Philippe De Backer (Open VLD). Il est notamment question d’accentuer le contrôle sur le prolongement des détachements des travailleurs et sur la règle des 183 jours."

(...)