Les Belges veulent davantage de flexibilité au travail

Emploi / RH

C’est l’un des souhaits du ministre de l’Emploi Kris Peeters : revoir la législation sur le travail pour arriver à un "travail faisable et maniable", c’est-à-dire plus flexible. En juillet, le ministre a d’ailleurs transmis son projet de loi au groupe des Dix. Mais que pensent donc les travailleurs d’une plus grande flexibilité du travail ? C’est ce qu’a voulu savoir le prestataire de services RH Acerta en sondant 2 000 d’entre eux. L’enquête, dont "La Libre" a pu prendre connaissance en primeur, révèle une grande tendance : les Belges sont partisans de pouvoir mieux gérer leur temps et leur lieu de travail.

1. Concernant les heures supplémentaires, l’enquête révèle que 70 % de travailleurs seraient prêts à travailler plus à certains moments sans sursalaire s’ils peuvent travailler moins à d’autres moments de leur carrière. Mais ils souhaitent disposer d’au moins 12 mois pour compenser ces heures prestées, alors qu’aujourd’hui elles doivent être en général récupérées dans les trois mois.

2. Epargner des jours de vacances ? Quelque 63 % des sondés y sont favorables afin de les utiliser plus tard dans leur carrière. Ce sont surtout les hommes qui y sont favorables (68 %, contre 57 % pour les femmes). "Elles ont sans doute plus besoin de ces jours de vacances si elles pensent à la garde des enfants", note Philippe Depaepe, directeur Wallonie-Bruxelles d’Acerta.

3. La semaine de travail flexible a la faveur des travailleurs, surtout (71 % sont pour) s’ils peuvent décider eux-mêmes du nombre d’heures qu’ils prestent telle ou telle semaine et peuvent récupérer les heures supplémentaires prestées plus tard dans leur carrière. Dans le cas où l’employeur déciderait seul des heures à prester, seuls 37 % des sondés seraient favorables à la semaine de travail flexible.

4. Les heures glissantes sont déjà possibles pour 60 % des travailleurs sondés qui décident eux-mêmes du moment où ils débutent et achèvent leur journée de travail. Quelque 78 % estiment que cette liberté est importante; un chiffre qui grimpe à 85 % à Bruxelles.

5. Le télétravail est plébiscité par 70 % des sondés qui estiment qu’il est important de pouvoir déterminer eux-mêmes leur lieu de travail. Quelque 50 % des sondés déclarent pouvoir déjà le faire. A Bruxelles surtout, où 53 % des organisations l’autorisent. Mais l’enquête montre aussi que 50 % des sondés précisent que leur employeur leur refuse le travail à domicile.

"Le principe de l’épargne-carrière, qui permet de travailler plus à certains moments de sa vie et moins à d’autres, correspond à une demande des travailleurs, constate Philippe Depaepe. Les employeurs sont également demandeurs. La flexibilité du travail permet de concilier les besoins des entreprises et les aspirations des travailleurs. C’est aussi un levier de motivation et d’attachement à son employeur. Le projet de loi devrait laisser suffisamment de marge de manœuvre à l’application du travail flexible car chaque entreprise et chaque secteur ont leurs spécificités."