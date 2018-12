Voici une nouvelle étude qui montre la bonne santé actuelle de l'emploi en Belgique. Elle émane de Dynam, qui est un partenariat entre l’Office national de sécurité sociale (ONSS), la KULeuven, IBSA, le Département WSE et l'Iweps.

La dernière analyse de Dynam, publiée ce mardi matin, montre que la conjoncture favorable sur le marché du travail se concrétise sous plusieurs formes: en 2017, la création d'emplois a atteint son plus haut niveau depuis 5 ans, de plus en plus de travailleurs ont changé d'emploi et l'engagement dans le cadre de contrats à temps plein a suivi une pente ascendante.

La période 2016-2017 a enregistré la création de 224 064 nouveaux emplois sur le marché du travail belge. Au cours de cette dernière année, la création d’emplois a atteint le seuil de 57 nouveaux emplois pour 1 000 emplois existants. Il s'agit de montant le plus élevé depuis 5 ans, mais le niveau d'avant la crise de 2008 n'est pas encore égalé.

Au cours de la même période, la travaildestruction d’emplois a diminué de façon continue: de moins en moins d'emplois disparaissent. Au cours de la période 2016-2017, 157 712 emplois ont disparu. L'évolution nette (66 352 emplois) s'accompagne donc d'une plus grande dynamique des emplois, explique Dynam.