Pourquoi les pertes d'emplois vont se multiplier dans les banques

Emploi / RH

Cela bouge beaucoup dans le secteur financier en ce début d’automne. Après la restructuration annoncée chez Axa Belgium puis aujourd’hui chez P&V (lire en page 26) et les interrogations sur l’avenir d’Ethias, c’est un nouveau plan de restructuration qui est pressenti chez ING, alors qu’un conseil d’entreprise se réunit demain au sein de la banque. La banque ne désire pas commenter les éventuels plans de restructuration. "Nous ne commentons pas les rumeurs et les hypothèses. Dans une entreprise telle qu’ING, il est pratique courante de réévaluer les plans stratégiques, de revoir les capacités opérationnelles, et de se pencher sur des manières de fonctionner plus productives et efficaces. Nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de déploiement de façon à garantir le meilleur service à nos clients. Dans le climat économique actuel, qui défie notre business model et notre profitabilité, il importe en outre de rester vigilant et d’observer la situation économique avec attention", explique un porte-parole de la banque néerlandaise.

Héritage du passé

Ce qui se passe aujourd’hui dans le secteur bancaire est en somme un héritage du passé. "Historiquement, après la crise de 1929 aux Etats-Unis, les autorités avaient repris la main sur le secteur bancaire avec des nationalisations et des réglementations qui imposaient la séparation des banques de dépôt des banques d’investissement. Dans les années 80, avec Thatcher et Reagan, la libéralisme a favorisé la dérégulation de ce secteur", explique Arnaud Delaunay, analyste chez Leleux Associated Brokers. C’est en 1999, que Bill Clinton a réintroduit la possibilité offerte aux banques de faire à la fois des opérations de dépôts, de crédits et d’investissement. Cette libéralisation du secteur est intervenue au moment de l’introduction de l’euro.