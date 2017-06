Devenir bilingue n’est point chose aisée. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Immersion, travail, rigueur et motivation sont les maîtres-mots pour un solide apprentissage des langues.





On ne naît pas polyglotte, on le devient. Apprendre une langue n’est pas de tout repos. Ce véritable défi exige une motivation importante et une volonté de fer. Rares sont les personnes ressortant bilingues d’un cours de langue traditionnel enseigné à l’école ou à l’université à raison de quelques heures par semaine. Si vous souhaitez réellement maîtriser une langue étrangère, il existe des stratégies bien plus efficaces.

Vivre plusieurs mois dans un pays étranger

Effectuer un séjour prolongé dans une région où vous aurez l’occasion de parler la langue souhaitée semble la meilleure solution. Vous vous retrouverez totalement immergé dans la langue et la culture du pays. Vous n’aurez tout simplement pas le choix. Vous devrez apprendre à parler pour pouvoir trouver un logement, faire vos courses, commander un repas ou encore nouer des amitiés parmi la population locale. Vivre plusieurs mois dans un pays étranger vous permettra d’apprendre la langue dans son contexte, d’acquérir le vocabulaire de la vie quotidienne et de découvrir les expressions typiques de la région. Pour pouvoir vivre une expérience aussi enrichissante, renseignez-vous auprès des organismes organisant des échanges. Vous pouvez également tenter de trouver un stage ou un emploi à l’étranger. Si vous êtes étudiant, vous pouvez évidemment profiter du programme Erasmus et de ses bourses pour partir étudier dans une université étrangère.

Se divertir et s’informer dans la langue étrangère

Mettez votre temps à profit intelligemment en réalisant vos loisirs dans la langue que vous désirez apprendre. Lire des livres dans la langue étrangère améliorera la structure de vos phrases, vous apprendra à maîtriser la grammaire et enrichira votre vocabulaire. Lorsque vous regardez un film ou une série télévisée, mettez à la fois la bande-son et les sous-titres dans la langue étrangère. En lisant ce que vous entendez, vous perfectionnerez votre prononciation, ainsi que votre compréhension à l’audition. N’hésitez pas non plus à regarder la télévision et à écouter la radio dans l’autre langue. Par exemple, à force de suivre régulièrement les journaux parlés et télévisés, vous serez capables d’avoir des discussions intéressantes sur des sujets sérieux.

Suivre des cours intensifs dans une école de langues

L’apprentissage est toujours plus efficace dans une école de langues que lors des cours enseignés à l’école ou à l’université. Généralement, les cours y sont intensifs à tel point que vous finirez par « penser » dans la langue étrangère. De plus, ceux-ci sont enseignés dans des classes avec un nombre d’élèves relativement restreint. L’enseignement en petit groupe offre l’avantage de pouvoir pratiquer constamment et d’avoir énormément de discussions. Native speaker, le professeur parlera uniquement dans sa langue maternelle et ne prononcera pas le moindre mot dans la vôtre. Plutôt que de traduire les mots inconnus, il vous les expliquera dans la langue étrangère, ce qui vous permettra d’améliorer votre compréhension et d’enrichir votre vocabulaire. De plus, l’enseignant ne passera pas son temps devant un tableau à donner des explications face à une classe endormie. Le cours se veut participatif. Le rôle du professeur consiste à venir avec des outils pour lancer les discussions et autres débats. Cette méthode d’enseignement est notamment appliquée avec succès depuis 70 ans à l’English Academy (englishacademy.be), une école de langues située à Etterbeek et spécialisée dans l’apprentissage de l’anglais, du néerlandais et du français.

Se lancer dans un tandem linguistique

Si vous aimez apprendre dans une relation plus privilégiée, le tandem est fait pour vous. Le principe : réaliser des activités en compagnie d’une personne parlant la langue étrangère et désireuse d’apprendre la vôtre. L’idée est de vous voir durant minimum deux heures et de parler la première heure dans une langue et la seconde dans l’autre. Les activités peuvent être des plus diverses : boire un verre, faire du sport, se rendre au cinéma, jouer au bowling, faire du shopping, se promener, faire du bénévolat… La méthode du tandem permet de pratiquer la langue, d’être corrigé par l’autre et d’apprendre le vocabulaire des différentes activités. De plus, si l’amitié grandit, vous serez amenés à vous voir en dehors du tandem, ce qui vous offrira davantage d’opportunités pour pratiquer la langue. Vous pourrez également rencontrer les amis de votre partenaire et ainsi, élargir votre réseau d’individus parlant la langue que vous souhaitez apprendre.

Étudier dans la langue étrangère

En suivant des cours dans la langue étrangère, vous acquerrez le vocabulaire de votre secteur. Il est en effet toujours préférable de maîtriser le jargon de son métier dans plusieurs langues. Pour étudier dans une langue étrangère, vous pouvez soit partir vivre plusieurs mois dans un autre pays et vous inscrire dans une école ou université sur place, soit rester en Belgique et essayer de prendre des cours donnés dans la langue étrangère. Si vous êtes étudiant, sachez que certains établissements proposent l’immersion ou des masters entièrement enseignés dans d’autres langues. Par ailleurs, nous avons aussi la chance de vivre dans un pays où il est possible de s’inscrire dans des établissements flamands. Si vous n’êtes pas étudiant, rien ne vous empêche de suivre une formation ou des cours du soir dans une langue étrangère. Quoi qu’il en soit, il est important de ne jamais traduire le contenu des cours. Réviser dans la langue étrangère et ensuite, passer les examens dans celle-ci favoriseront la rétention du vocabulaire.