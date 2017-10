Son nouveau job l’enthousiasme. "Je pense qu’on fait peut-être le plus beau métier du monde", note Rika Coppens, nouvelle CEO de House of HR, un groupe actif via ses 11 marques dans le recrutement, le détachement et l’intérim. "On aide les gens à trouver du travail, on leur donne un futur. Quand on se lève le matin, on sait pourquoi."